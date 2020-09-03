Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Футболисты сборной Украины, УАФ
03 сентября 2020, 22:50
Национальная сборная Украины играет против Швейцарии в рамках стартового тура Лиги наций.
Вашему вниманию видео голов и лучших моментов данного поединка:
Украина — Швейцария. 1:0. Гол Андрея Ярмоленко:
Украина — Швейцария. 1:1. Гол Хариса Сеферовича:
Обзор первого тайма:
Напомним, что следить за событиями поединка Украина — Швейцария вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.