Национальная сборная Украины играет против Швейцарии в рамках стартового тура Лиги наций. 

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов данного поединка:

Украина — Швейцария. 1:0. Гол Андрея Ярмоленко:

Украина — Швейцария. 1:1. Гол Хариса Сеферовича:

Обзор первого тайма:

Напомним, что следить за событиями поединка Украина — Швейцария вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.