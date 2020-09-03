Лига наций

Украинский хавбек вывел сборную Украины вперед в матче Лиги наций.

Национальная сборная Украины играет против Швейцарии в рамках стартового тура Лиги наций.

На 68-й минуте встречи Александр Зинченко в одно касание пробил по воротам соперника после передачи Богдана Михайличенко и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Этого гол украинский полузащитник посвятил врачу сборной Украины Антону Евгеньевичу Худаеву, жизнь которого 25 июля оборвалась на 48-м году из-за коронавируса.

Напомним, что следить за событиями поединка Украина — Швейцария вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.