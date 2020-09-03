Лига наций

Пропущенный в компенсированное время гол лишил Германию победы над командой Луиса Энрике (1:1).

Пока сборная Украины сражалась со Швейцарией, в параллельном матче группы 4 дивизиона А Лиги наций встречались Германия и Испания. Обе команды подошли к отчетному поединку далеко не в оптимальных составах, но зато главные тренеры могли проверить взаимодействия между другими игроками, включая дебютантов сборных. Сразу же после стартового свистка испанцы забрали мяч под свой контроль, но вовсе не торопились идти в атаку. Со временем Бундестим перехватила инициативу и не стала церемониться с соперником, часто нанося удары по воротам.

Первым отличиться мог Керер, пробивший головой после подачи Крооса, но Де Хеа справился с его ударом, переведя мяч на угловой. Через несколько минут забить мог уже Дракслер, который нанес удар по воротам из выгодной позиции – Де Хеа снова выручил, переведя мяч на еще один корнер. "Фурия роха" ответила на это эпизодом с участием Родриго, который прокинул мяч мимо Траппа, но затем забыл пробить по воротам, позволив себя обокрасть. Еще через несколько минут Де Хеа снова продемонстрировал классную реакцию, в красивом прыжке отразив обводящий удар Сане. Со временем подопечные Йоахима Лёва отдали мяч во владение сопернику, перейдя на игру вторым номером.

Гости атаковали большими силами, однако это не приносило команде особой пользы. Атаки подопечных Луиса Энрике редко заканчивались ударами по воротам, да и те нельзя назвать опасными. Хозяева же несколько раз убегали в контратаки, но ни одна из них не завершилась ничем хорошим. Ближе к окончанию первого тайма преимущество Испании стало более ощутимым. Она стала все ближе подбираться к воротам Траппа, но до завершающего прицельного удара дело не доходило. На последней минуте тайма Родриго все же мог открыть счет, убежав от Джана, но затем нападающий пробил прямо в Траппа. Команды отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Сразу же после перерыва Луис Энрике выпустил на поле дебютанта сборной Анссумане Фати, который должен был добавить команде скорости в атаке. Правда, начало тайма для испанцев не задалось, так как они пропустили быстрый гол. На 51-й минуте Вернер получил пас от Госенса, улучшил позицию и отправил мяч в ворота — 1:0. Уже через две минуты Сане мог удвоить преимущество немцев, но слишком долго готовил удар по воротам, из-за чего потерял мяч. Еще через минуту Руис срезал мяч в свои ворота после подачи углового, но Де Хеа был начеку и подстраховал партнера по команде.

Через некоторое время "фурия роха" оправилась и активно пошла вперед. Родриго едва не сравнял счет обводящим ударом из-за пределов штрафной, но ему немного не хватило точности. Испанцы атаковали большими силами, за что вскоре едва не поплатились. Сане мог забивать, но решил поделиться мячом с Вернером, однако отдал неудобный пас, из-за чего Тимо было сложно попасть по воротам — нападающий пробил мимо цели. Соперник ответил на этот моментом Руиса, который попытался протолкнуть мяч мимо Траппа в ближнем бою, но проиграл очную дуэль голкиперу.

Подопечные Лёва со временем полностью опустились на свою половину поля, вновь рассчитывая лишь на контратаки. Гости раз за разом загружали мяч в штрафную площадь, но это не приносило никакой пользы. В одном из эпизодов Фати отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда. С игры испанцам забить не удавалось, да и предпосылок для этого не было. Выдержав натиск со стороны соперника, хозяева снова пошли вперед и создали еще две возможности забить. Сперва Де Хеа вытащил мяч из-под перекладины после удара Зюле, переведя мяч на угловой, а затем Рюдигер не воспользовался отличной возможностью забить, не попав по воротам с близкого расстояния.

В концовке поединка команда Луиса Энрике бросила все силы в атаку и снова забила усилиями Фати, но его гол и в этот раз не был засчитан — теперь из-за фола Рамоса в атаке. В регламентированное компенсированное время Испании не удалось сравнять счет, но ей очень повезло в том, что главный арбитр добавил еще одну минуту. В самом ее конце Гайя забил спасительный гол, переправив мяч в сетку после скидки Родриго. После того, как игроки отпраздновали взятие ворот, прозвучал финальный свисток, зафиксировавший ничейный результат, которым точно не может гордиться Бундестим, пребывавшая в секундах от победы. По итогам первого тура команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в турнирной таблице.

Во втором туре Германия отправится в гости к Швейцарии, а Испания примет Украину.

Германия — Испания 1:1

Голы: Вернер, 51 — Гайя, 90+5

Германия: Трапп — Джан, Зюле, Родигер — Керер, Гюндоган (Сердар, 74), Кроос, Госенс — Дракслер — Вернер (Кох, 90+1), Сане (Гинтер, 63)

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, П. Торрес, Гайя — Руис (Родригес, 80), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго — Навас (Фати, 46), Родриго, Ф. Торрес