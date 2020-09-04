Лига наций

Алексей Мацкевич побывал на матче Украина — Швейцария в первом туре Лиги наций.

Сборная Украины дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций с домашней победы над швейцарцами. Football.ua представляет разбор вчерашнего матча.

1. Шевченко не отказался от своей модели игры, выставив 4-3-3, которые трансформировались в 4-1-4-1 при обороне. Слева в обороне дебютировал Богдан Михайличенко, справа — Александр Тымчик. Откровением стал выход Евгения Коноплянки, который в Шахтере чаще появляется со скамейки запасных. Другое дело, что у сборной Украины на этом сборе нет прямого дублера для Евгения на позиции левого атакующего полузащитника.

2. У Швейцарии были кадровые проблемы накануне матча. Об этом, кстати, на послематчевой пресс-конференции не забыл напомнить швейцарским журналистам Владимир Петкович. Мол, мы не виделись 10 месяцев, а тут еще и не сыграют основные футболисты. Джердан Шакири, Ремо Фройлер, Деннис Закария, Фабиан Шер — все они пропускали матч против Украины. В итоге, классические для Швейцарии 3-4-3, которые, по словам Шевченко, были очень неудобны для сборной Украины. Об этом поговорим позже. Пока что, внимание на схему ниже.

3. Сборная Украины чаще позиционно оборонялась, нежели атаковала. Швейцария имела преимущество и в плане контроля мяча (57% на 43%), и в плане количества передач (543 против 449), точность пасов, кстати, равная (86% на 86%). То, что "сине-желтые" больше защищались позиционно, изображено на карте усредненных позиций футболистов от Whoscored.

Однако, подопечные Андрея Шевченко чаще и эффективнее били по воротам Яна Зоммера — 14 ударов (2 в створ) против 9 (1 в створ). Метрика xG говорит о голевом превосходстве украинцев — 1,61 против 0,77. Видимо, очень много "весит" удар Варгаса в штангу на 55-й минуте. Помимо попадания в каркас ворот, вспомнить еще голевые моменты у ворот Пятова сложно.

4. Билд-ап сборной Украины во вчерашнем матче — это отдельная тема. До выхода Романа Яремчука в начале второго тайма, команда Шевченко преимущественно (!) разыгрывала через короткий пас от своих ворот.

"Практически сразу после розыгрыша от ворот швейцарцы входили в прессинг, — объяснял на пресс-конференции Тарас Степаненко. — У нас, особенно в первом тайме, было достаточно брака. Я не скажу, что какие-то обрезки с нашей стороны были вопросом взаимопонимания. Сейчас тренерский штаб настаивает на том, чтобы мы, так как попали в топовую группу Лиги наций, играли не только за счет длинных передач, но и выходили из обороны коротким пасом, не боясь этого делать".

Швейцария использовала персональные ориентировки и регулярно накрывала подопечных Шевченко у их штрафной площади.

Другое дело, что извлечь что-то из отборов у штрафной площади соперника у команды Владимира Петковича не получалось.

Отметим, что именно Александр выполнял роль "шестого номера", то есть чаще опускался немного ниже и помогал при выходе из-под прессинга. Роль же Малиновского — мостик, который свяжет полузащиту и защиту с атакующим трио.

5. Правда, сборной Украины несколько раз удалось перейти из первой фазы атаки во вторую, преодолев высокий прессинг соперника и отрезав несколько футболистов вертикальной передачей. Об этом говорил и Тарас Степаненко после матча.

Образцовый эпизод возник на 23-й минуте. Украина выманила Швейцарию в высокий прессинг, из которого команда Шевченко вышла отличной средней вертикальной передачей.

Малиновский расположился между линиями, оказавшись один в 30-метровой зоне. Мбабу, учитывая, что три наших атакующих футболиста играют по защитникам, вынужден был опускаться ниже и играть с Коноплянкой.

Имеем классный выход из под прессинга и опасную атаку с быстрым переходом из одной фазы во вторую. Все закончилось ударом Коноплянки в ближний угол — не точно.

6. Второй момент, о котором стоит подробнее говорить — это оборонные действия сборной Украины. Швейцария играла 3-4-3 в атакующей фазе. При такой системе игры Швейцария имела численное преимущество на флангах.

"Если мы шли в высокий прессинг, наши крайние защитники должны располагаться выше, а их зоны должны были страховать центральные полузащитники", — отвечал на наш вопрос Андрей Шевченко про особенности оборонных построений при такой системе игры.

Смотрим ниже как это было реализовано.

Разберем еще один любопытный момент, о котором сказал Шевченко на пресс-конференции, но, возможно, кто-то не понял, что главный тренер имел ввиду. Звучало приблизительно так: "Но, если же мы садимся глубже в момент длинной передачи соперника, крайний защитник никогда не выходит на пятого игрока Швейцарии (крайнего — прим.). Мы запрещаем, чтобы пара наших центральных защитников оставалась 2 в 2 против нападающих Швейцарии".

О чем речь? При позиционной обороне крайние защитники сборной Украины специально играли узко, помогая центральным оборонцам, оставляя латераля швейцарцев на фланге — это установка тренерского штаба. Таким образом, 4 наших защитника оставались против тройки атакующих игроков Швейцарии.

Зону крайних защитников, в момент длинной передачи, должны страховать центральные полузащитники, как показано на примере движений Зинченко и Михайличенко.

"Когда Швейцария выходила из под нашего прессинга, мы вынуждены были опускаться очень быстро назад. Но если получался быстрый отбор, у нас появлялось свободное пространство между линиями. Поэтому игра получилась очень быстрой, с потерями обеих команд. Для нас Швейцария очень неудобный соперник. Я доволен игрой своей команды, особенной работой, которую мы проделали в обороне", — говорил Шевченко.

7. Резюмируя. Швейцария владела территориальным преимуществом на первой и второй третях поля от своих ворот. Однако как доставить мяч в штрафную соперника, кроме кроссов с флангов (30 в матче), не знала. К слову, как мы уже раньше говорили, у Швейцарии был всего лишь один момент, который возник после навеса с фланга, остальные 29 передач — в пустоту. Наша команда выиграла 81% единоборств вверху.

Похожая ситуация и с высоким прессингом Швейцарии. Команда Петковича при отборе мяча у нашей штрафной площади не знала как распорядиться им. Отсюда лишь один удар в створ ворот, который закончился голом.

Украина предпочла быстрые переходы из первой фазы атаки во вторую. Но есть проблемы с билд апом. Если и с Испанией "сине-желтые" продолжат так же неудачно разыгрывать коротко от своих ворот, все может закончится плачевно. Однако посмотрим, рискнет ли тренерский штаб.

Статистические данные InStat и Whoscored