Лига наций

Хавбек поделился эмоциями после игры с испанцами.

Полузащитник сборной Германии Робин Госенс высказал свое мнение о прошедшем матче Лиги наций против команды Испании.

"Матч получился отличным. В концовке нам немного не хватало сил. Если говорить обо мне, то я прибыл в сборную после двухнедельного отпуска. Я ни с кем не был знаком, но парни сразу дали почувствовать себя в команде, как дома".

"Мне очень понравилось, как обе команды играли в первом тайме. Все наслаждались футболом, высоко прессинговали, атаковали и создавали опасные моменты", — цитирует Госенса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в прошедшем поединке за испанцев вышел хавбек Атсу Фати, который стал самым молодым дебютантом за 84 года.