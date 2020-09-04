Лига наций

Форвард дебютировал в составе национальной команды.

В стартовом матче Лиги наций сборная Испания сыграла вничью в выездном матче с Германией со счетом 1:1.

После перерыва в составе испанской команды дебютировал нападающий Анссумане Фати, который вышел вместо Хесуса Наваса. Форвард Барселоны сыграл в возрасте 17 лет и 308 дней и стал самым молодым игроком в составе "фурия роха" с 1936 года.

Также он вошел в тройку самых молодых футболистов в истории сборной Испании, а рекорд по этому показателю принадлежит Педро Регейро, сыгравшему в возрасте 17 лет и 161 дня в 1927 году.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит предложить 153 млн фунтов за Фати.