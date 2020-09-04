Тренер немцев — о матче против Испании.
Йоахим Лев, getty images
04 сентября 2020, 09:58
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о ничейном результате в поединке против команды Испании.
"Конечно, мы немного огорчены, но было и много позитивных моментов.
Люблю наблюдать за Испанией. Она играет очень технично, всегда следует определенному плану. Наслаждаюсь ей и встречами с ней", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.
Ранее своими эмоциями после матча поделился полузащитник Германии Робин Госенс.