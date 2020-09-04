Лига наций

Менеджер подвел итог игре против немцев.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поединок Лиги наций против команды Германии.

"В первом тайме у нас были более качественные моменты, чем у соперника. После гола немцы решили поглубже играть в защите, а мы стали использовать фланги. Мне нравится наблюдать за настолько голодными игроками. Ферран Торрес сыграл великолепно, да и для Фати это дебют мечты".

"Если подходить к матчу сугубо футбольной точки зрения, то я не в восторге от того, что мы так часто теряли мяч. Ошибки стали следствием темпа игры. Подозреваю, Лев не очень обрадовался тому, как завершился поединок", — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал главный тренер немцев Йоахим Лев.