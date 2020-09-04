Лига наций

Подопечные Шевченко продолжают удачно выступать в турнирах.

В прошедшем матче стартового тура Лиги наций сборная Украины одолела в родных стенах Швейцарию (2:1).

Таким образом, команда Шевченко остается непобежденной уже в 12 поединках кряду. Последнее поражение сборная потерпела в ноябре 2018 года в игре против Словакии (1:4).

После этого неудачного матча в прошлом розыгрыше Лиги наций, Украина добыла восемь побед, а также четыре раза сыграла вничью.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Украиной и Швейцарией.