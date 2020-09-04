Лига наций

Хавбек сумел принести победу сборной.

В прошедшем матче стартового тура Лиги наций сборная Украины обыграла в родных стенах Швейцарию (2:1).

Отметим, что полузащитник "желто-синих" Александр Зинченко, который забил второй гол в ворота швейцарцев, получил наивысшую оценку среди игроков обеих команд по версии WhoScored.

Портал оценил полузащитника оценкой 8,1. На втором месте оказался Андрей Ярмоленко (7,8), третье место разделили Тарас Степаненко и Богдан Михайличенко (7,6).

Ранее сообщалось, что сборная Украины продлила свою беспроигрышную серию в матче против Швейцарии до 12 поединков.