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Защитник поделился эмоциями после дебюта за сборную.

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко высказал свое мнение о своем дебютном матче против команды Швейцарии.

"Прежде всего хочу поблагодарить тренерский штаб, который доверил мне место в стартовом составе. Одержали победу — это самое важное. Я отдал результативную передачу, но все решил гол Зинченко. Это был мой дебют. Игра показала, что есть еще много над чем работать".

"Мы играли против очень сильной команды, которая нас прессинговала. Было очень трудно выйти из обороны. Но во втором тайме швейцарцы несколько устали, мы получали больше пространства и сумели забить мяч. Думаю, нам стоило играть проще. Но мы одержали победу со счетом 2:1, прекрасно".

"Испания? Топ-сборная. Каждый футболист мечтает сыграть против такой команды. Сейчас мы восстановимся и будем готовиться к матчу", — сказал Михайличенко официальному сайту УАФ.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком поединка стал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.