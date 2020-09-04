Лига наций

Президент УАФ — о победе против Швейцарии.

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение о прошедшем матче Лиги наций, в котором Украина обыграла Швейцарию

"Если бы была возможность оставить сегодняшнюю турнирную таблицу в группе... С такими командами в Лиге наций у нас первая позиция. Уверен, что это сюрприз для болельщиков, которые 10 месяцев не видели сборную и соскучились по ней".

"Игра была против сильной и неудобной по стилю игры команды. Швейцария — один из лидеров мирового футбола среди сборных. Мы благодарны Львову за ту атмосферу, которую болельщики создали для игроков во время подготовки к игре. Конечно же, аура Львов-Арены дала такую же синергию для позитивного результата", — сказал Павелко в эфире Футбол News.

Ранее свое мнение о швейцарцах высказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.