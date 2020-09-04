Лига наций

Львов остается непреодолимым городом для соперников.

В поединке первого тура Лиги наций сборная Украины обыграла в родных стенах команду Швейцарии со счетом 2:1.

Таким образом, "желто-синие" остались непобежденными на Арене-Львов, которая открылась в 2011 году. Также отметим, что всего национальная команда провела во Львове 19 поединков, в которых не знала поражений.

С тех пор, украинская сборная провела на стадионе 13 поединков, 11 из которых завершились победой и еще два — ничейный результатом. Напомним, за всю историю, сборная Украины ни разу не проиграла во Львове.

Ранее сообщалось, что под руководством Шевченко Украина не проигрывает уже 12 матчей подряд.