Украинский защитник высказался о победе в Лиге наций над Швейцарией (2:1).
Николай Матвиенко, УАФ
04 сентября 2020, 17:25
Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями от победы своей команды в первом матче в рамках группы А, отметив дебют Богдана Михайличенко и Александра Тымчика за "желто-синих".
"Мне понравилось, как сыграли новички. Оба записали на свой счет по ассисту. Молодцы, очень хладнокровно. Понятно, были ошибки. Но их допускали все".
"Мы хотели владеть преимуществом и мячом. Но первый тайм дался нам очень сложно – не пошло то, что мы задумали. Во второй половине стало немного полегче", — заявил Матвиенко в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.