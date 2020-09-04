Лига наций

Украинский защитник высказался о победе в Лиге наций над Швейцарией (2:1).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями от победы своей команды в первом матче в рамках группы А, отметив дебют Богдана Михайличенко и Александра Тымчика за "желто-синих".

"Мне понравилось, как сыграли новички. Оба записали на свой счет по ассисту. Молодцы, очень хладнокровно. Понятно, были ошибки. Но их допускали все".

"Мы хотели владеть преимуществом и мячом. Но первый тайм дался нам очень сложно – не пошло то, что мы задумали. Во второй половине стало немного полегче", — заявил Матвиенко в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.