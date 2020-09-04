Лига наций

Украинский центрбек высказался о победе "желто-синих" над Швейцарией (2:1).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов, не получивший вызов в национальную команду из-за травмы, поделился эмоциями от этого результата

"Главное – результат. Конечно, болел за наших, поддерживал их. Не звонил никому из ребят. Просто порадовался за них".

"Что касается меня, для начала нужно полноценно тренироваться и стабильно играть (чтобы попасть в сборную — прим. ред.). Конечно, это мечта играть за сборную. И не просто получать вызов, а играть и показывать свои лучшие качества", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Смотреть видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.