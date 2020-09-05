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фото getty images
05 сентября 2020, 00:26
Сборная Италии в первом туре Лиги наций принимала на своем поле Боснию и Герцеговину.
Команды не смогли выявить сильнейшего, обменявшись голами во второй половине игры: на точный удар Джеко ответил Сенси.
Обзор матча:
Италия — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Сенси, 67 — Джеко, 57
Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги — Пеллегрини (Кин, 86), Сенси, Барелла — Кьеза (Дзаньоло, 72), Белотти (Иммобиле, 73), Инсинье.
Босния и Герцеговина: Шехич — Ципетич, Шунич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 84) — Симирот, Хаджиахметович, Гояк — Вишча (Милошевич, 86), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).
Предупреждения: Белотти, Дзаньоло, Бонуччи.