Сборная Италии в первом туре Лиги наций принимала на своем поле Боснию и Герцеговину.

Команды не смогли выявить сильнейшего, обменявшись голами во второй половине игры: на точный удар Джеко ответил Сенси.

Обзор матча:

Италия — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Сенси, 67 — Джеко, 57

Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги — Пеллегрини (Кин, 86), Сенси, Барелла — Кьеза (Дзаньоло, 72), Белотти (Иммобиле, 73), Инсинье.

Босния и Герцеговина: Шехич — Ципетич, Шунич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 84) — Симирот, Хаджиахметович, Гояк — Вишча (Милошевич, 86), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).

Предупреждения: Белотти, Дзаньоло, Бонуччи.