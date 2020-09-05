Лига наций

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных.

Португалия сойдется в противостоянии с Хорватией в поединке первого тура Лиги наций. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Фернанду Сантуша на успех более высокими.

Так, на потенциальную победу Португалия коэффициент составляет 1,96, а вероятность успеха Хорватии оценивается показателем 4,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,45.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Хорватия победит и ТБ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,00.

Напомним, матч Португалия — Ховатия состоится в субботу, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.