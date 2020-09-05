Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 3 лиги A, в котором сыграют Португалия и Хорватия.
Диогу Жота, Getty Images
05 сентября 2020, 20:36
Неожиданная и необычная травма главного гренадера атак сборной Португалии вынудила тренерский штаб прибегнуть к ротации непосредственно перед игрой. Диогу Жота из Вулверхэмптона номинально выйдет вместо Криштиану Роналду с первых минут, но на позиции португальца расположится Бернарду Силва. Всего третий матч для Жоты за национальную команду.
Португалия: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш, Б. Силва.
Запасные: Патрисиу, Силву, Семеду, Фонте, Оливейра, А. Силва, Тринкан, Дуарте, Гедеш, Невеш, Руи, Гомеш.
Запасные: Грбич, Слуга, Врсалько, Перишич, Чалета-Цар, Брозович, Будимир, Шкорич, Чолак, Бадель, Петкович, Мелняк.
Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич, Ковачич — Брекало, Влашич, Ребич — Крамарич.
Матч Португалия — Хорватия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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