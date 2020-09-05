Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 3 лиги A, в котором сыграют Португалия и Хорватия.

Неожиданная и необычная травма главного гренадера атак сборной Португалии вынудила тренерский штаб прибегнуть к ротации непосредственно перед игрой. Диогу Жота из Вулверхэмптона номинально выйдет вместо Криштиану Роналду с первых минут, но на позиции португальца расположится Бернарду Силва. Всего третий матч для Жоты за национальную команду.

Португалия: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш, Б. Силва.

Запасные: Патрисиу, Силву, Семеду, Фонте, Оливейра, А. Силва, Тринкан, Дуарте, Гедеш, Невеш, Руи, Гомеш.



Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич, Ковачич — Брекало, Влашич, Ребич — Крамарич.