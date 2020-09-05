Лига наций

Дебютные мячи за национальную сборную оформили Диогу Жота и Жоау Феликс (4:1).

Финалист прошлого чемпионата мира, победитель мирового первенства, триумфатор первого розыгрыша Лиги наций и сборная Швеции, просто сборная Швеции, без дополнительных регалий. Такой состав у третьего квартета лиги А на групповом этапе нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Согласитесь, интрига заложена в этой группе уже в перечне команд-участниц. Португалия и Хорватия встречались в первом туре на поле стадиона "Драгау", припоминая схватку в плей-офф Евро в 2016-м году, когда "европейские селесао" прокладывали себе дорогу к международному трофею.

Прошлая кампания в данном турнире для коллектива с Пиренейского полуострова получилась предельно успешной, но вот с квалификацией на Евро-2020 прошло у португальцев не все так гладко. Не последнюю роль в этом сыграла сборная Украины. Хорваты первый в истории розыгрыш Лиги наций благополучно завалили, что было неожиданным на фоне тогда еще "свежего" успешного выступления на мундиале. Но чудо в виде расширения до 16-и команд-участниц в высшем дивизионе регламента спасло "клетчатых" от понижения в классе, поэтому в новом цикле коллектив Златко Далича получил шанс на второй подход.

В отличии от предшествовавших отчетному поединков, встреча на "Драгау" сумела сразу привлечь к себе внимание зрителя. Уж слишком высокий темп выбрали команды. Началось все со стартовых атак хорватов, которые уже к пятой минуте хозяева сумели не просто подавить, но еще и пресечь возможные контрвыпады вплоть до ухода на перерыв. Наступила эра доминирования Португалии на футбольном поле, на которое так и не вышел в этот вечер Криштиану Роналду, получивший необычную травму в виде укуса пчелы незадолго до дня поединка.

"Европейских бразильцев" в их шквале атак от гола отделял лишь вопрос времени. Фелиш и Канселу обстучали левый каркас ворот своими ударами со средней дистанции, тот же Жоау упустил момент на добивании с пары метров до ворот сейва Ливаковича, а затем голкипер чудом потащил удар коварный головой от Жоты. Это лишь основной перечень моментов, которые свалились на штрафную хорватов в наиболее активные минуты первого тайма.

Гол был близок, а момент для него подарил очередной дальний удар от Канселу после смещения с правого фланга. Тут уже ничего не смогло спасти ворота гостей. Свой самый опасный момент "клетчатые" получили только перед свистком на перерыв, когда Крамарич немного не докрутил в дальний с левого фланга штрафной. В остальном же, тактика блуждающего форварда для португальцев сыграла в полной мере, а ось полузащиты лишила мяча оппонентов.

Минимальное преимущество хозяев по счету на табло после первого тайма не отражало полноты игры, но ближе к завершающим 20-и минутам встречи разница голов начала приходить в закономерные рамки. Простой быстрый пас португальцев, и хорватская оборона разваливалась в два счета. Так убегал по левому флангу после заброса Геррейру Жота, так же оформлял свой ассист на Фелиша Бернарду Силва. Ливакович, как бы классно не играл на линии до этого, в эпизодах с голами мало что мог сделать.

С тремя мячами перевеса в свою пользу португальцы решили спустить игру в оставшееся время "на тормозах". За это и поплатились отсутствием "сухого" матча у Лопеша. Обокрали Канселу на фланге, после чего в две передачи был выведен в левый фланг штрафной Петкович. Редкий эпизод удачной игры Хорватии в атаке в этот вечер. Однако финальная точка все равно осталась за хозяевами: Андре Силва подкараулил скидку головой от Пепе в район дальней штанги при подаче углового с правого фланга. Еще и на стандартах португальцы оказались сильнее. Максимально уверенная победа.

В следующем туре, через три календарных дня, сборная Португалия сыграет в гостях у Швеции, а Хорватия переживет флешбэк финала чемпионата мира 2018-го года, сыграв домашний поединок против Франции.— Хорватия 4:1Канселу, 41, Жота, 58, Фелиш, 70, А. Силва, 90+5 — Петкович, 90+1Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо (Оливейра, 81), Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш (А . Силва, 88), Б. Силва (Тринкан, 78).Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич (Брозович, 61), Ковачич — Брекало (Перишич, 67), Влашич, Ребич — Крамарич (Петкович, 73).Предупреждения: Едвай, Баришич