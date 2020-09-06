Лига наций

Капитан сборной Испании снова проявил свои бомбардирские способности.

Центральный защитник сборной Испании Серхио Рамос отличился двумя забитыми голами в матче против сборной Украины во втором туре Лиги наций.

Для Рамоса это уже третий дубль в футболке национальной сборной. В октябре 2005 он дважды забил Сан-Марино (6:0), а в ноябре 2017 два раза поразил ворота России (3:3).

Благодаря этому дублю Серхио вышел на восьмое место в списке бомбардиров национальной сборной Испании, сравнявшись с Альфредо Ди Стефано.

Третий гол в матче забил вингер Барселоны Ансу Фати, который стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.