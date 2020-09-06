Лига наций

17-летний испанец отличился забитым мячом в ворота сборной Украины.

Сборная Украины играет в гостях против Испании в рамках второго тура Лиги наций Дивизиона А. Подопечные Луиса Энрике не оставляют шансов "желто-синим", уверенно обыгрывая их со счетом 3:0.

Автором третьего гола в ворота Андрея Пятова стал вингер Ансу Фати, благодаря чему юный испанец записав на свой счет очередное достижение.

Отныне Фати является самым молодым футболистом, который когда-либо забивал за сборную Испании. Воспитаннику Барселоны удалось это сделать в 17 лет и 311 дней. Напомним, что еще третьего сентября Ансу стал самым юным дебютантом в истории Фурии Рохи.

Напомним, что следить за событиями матча Испания — Украина вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.