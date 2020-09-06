Лига наций

Испанский центрбек оформил дубль в ворота сборной Украины.

Сборная Украины играет в гостях против Испании в рамках второго тура Лиги наций Дивизиона А.

Подопечные Андрея Шевченко не могут найти свою игру, и уже по итогам первой половины встречи проигрывают со счетом 0:3.

Помимо гола в исполнении Ансу Фати, Серхио Рамос записал на свой счет дубль и сравнялся с легендарным Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей за сборную Испании.

34-летний центральный защитник за всю свою карьеру в национальной команде отметился 23 голами. Это восьмой показатель среди всех футболистов Фурии Рохи в истории.

Напомним, что следить за событиями матча Испания — Украина вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.