Испанский центрбек оформил дубль в ворота сборной Украины.
Серхио Рамос, Getty Images
06 сентября 2020, 22:40
Сборная Украины играет в гостях против Испании в рамках второго тура Лиги наций Дивизиона А.
Подопечные Андрея Шевченко не могут найти свою игру, и уже по итогам первой половины встречи проигрывают со счетом 0:3.
Помимо гола в исполнении Ансу Фати, Серхио Рамос записал на свой счет дубль и сравнялся с легендарным Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей за сборную Испании.
34-летний центральный защитник за всю свою карьеру в национальной команде отметился 23 голами. Это восьмой показатель среди всех футболистов Фурии Рохи в истории.
Напомним, что следить за событиями матча Испания — Украина вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.