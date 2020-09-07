Лига наций

Главный тренер сборной Испании прокомментировал игру против Украины.

Испания во втором туре Лиги наций расправилась с Украиной, забив ей четыре безответных гола (4:0).

"Считаю, мы сегодня играли хорошо. Нам удалось реализовать все то, что мы создали. К тому же, моя команда практически идеально сыграла в защите. Конечно, были небольшие проблемы, но без них не проходит какой-либо матч. Наш план на игру против Украины сработал", — цитирует тренера испанцев официальный сайт УАФ.

Следующий матч испанцы проведут против швейцарцев 10 октября, а 13 октября на выезде сыграют с Украиной.