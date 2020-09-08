Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка национальных сборных.

Сборная Франции сойдется в противостоянии с Хорватией в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А.

В первом матче турнира команда Дидье Дешама добыла минимальную победу над Швецией (1:0), тогда как подопечные "шашечные потерпели поражения в матче против Португалии (1:4).

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Франция — Хорватия, который состоится во вторник, 8 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.