Лига наций

Вашему вниманию свежий выпуск YouTube-канала Бей-Беги.

Сборная Украины во втором туре Лиги Наций на выезде противостояла национальной сборной Испании. Испанцы с первых минут завладели инициативой и владели ею до самого конца матча.

Первый гол с пенальти был забит уже на третьей минуте. Спустя время Серхио Рамос оформил дубль. Потом свой гол забил Ансу Фати, который стал злым гением для украинцев в этом поединке. Во втором тайме Испания забила ещё один гол и установила окончательный счёт 4:0.

В этом видео разбираемся, почему же сборная Украины сыграла настолько слабо в матче с испанцами.