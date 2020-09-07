Лига наций

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Выше головы прыгнуть не удалось, да и самого этого прыжка, как такового, и не было. Сборная Испании не заметила тактического рисунка от тренерского штаба Андрея Шевченко, поэтому после игры даже нет смысла лишний раз упоминать об отсутствии Тараса Степаненко. Проблемы брали свое начало не в этом. Два удара в створ, 33% владения мячом. Тепловая карта движений игроков сборной Украины выделяется яркими цветами лишь в своей штрафной. Единственный возможный исход при таких входных данных — безголевая ничья, добытая в жесткой борьбе, но с таким началом поединка в Мадриде о подобном результате оставалось только мечтать.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе "Альфредо ди Стефано" (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов — 5,0. Голкипера национальной команды можно очередной раз "пнуть" за четыре пропущенных мяча в одном матче (второй раз в месячном промежутке), однако прямой ответственности во всех приведших к голу эпизодах на нем не лежало. По ходу матча были действительно тяжелые ситуации в нашей штрафной, и если бы не Андрей, то итоговый счет рисковал бы приблизиться к двухзначной величине. Но вывод после этого слота матчей сборных лишь один — пора, Андрей Николаевич, пора.

Александр Тымчик — 2,5. Правый фланг обороны нашей команды подвергся разрушительному воздействию урагана "Регилон – Фати". Тымчик был морально надломлен уже при первой встрече с Ансу у бровки, когда тот пробросил ему между ног и убежал зарабатывать пенальти. После такого восстановить спортивный дух было крайне сложно, еще и атаки испанцев постоянно кренились именно в левый вектор. Тяжелый матч персонально для Тымчика. Вполне возможно, что первый подобный в его карьере.

Сергей Кривцов — 2,0. Фиаско. Три ошибки, которые подарили соперникам 75% забитых мячей. 2 выноса из штрафной, 3 перехвата, 0 отборов — вся добыча Кривцова в этот вечер. Негусто. А вот соперники покуражились над ним достаточно.

Николай Матвиенко — 4,0. В отличии от партнера по центру обороны, Николай вновь сыграл более уверенно. Своевременный и качественный выбор позиции, подчистка за огрехами Михайличенко. Связка в левой части нашей обороны смотрелась более целостно, чем у соседей. При этом, Матвиенко еще и не позволил случиться шедевру от Фати, когда отразил удар соперника через себя практически у линии ворот.

Богдан Михайличенко — 3,0. Зона левого защитника сборной Украины поддавалась испытаниям на прочность в меньшей степени в этот вечер. Однако Михайличенко так и не смог за три дня окрепнуть психологически после дебюта за национальную команду, поэтому продолжал действовать нервозно, хотя соперники давали ему разбежаться.

Руслан Малиновский — 4,0. Из полузащитной оси нашей команды представитель Аталанты выделялся количеством полученных ударов по ногам. Испанцы старались перекусить Малиновского еще в момент принятия мяча, поэтому создавать возможности для партнеров у него шансов не было. Травма Степаненко коснулась и Руслана — пришлось играть с намного большим акцентом на оборону, но выйти на уровень вездесущего Тиаго оказалось невозможным.

Александр Зинченко — 3,0. Два матча сборной в один слот — две голевые ошибки от Зинченко. Учитывая, что Александру приходилось исполнять роль разыгрывающего от полузащиты (а была ли такая у Украины в этом матче?), это можно считать достаточным для того, чтобы назвать матч неудачным. 77% точности паса. Хуже — только у Михайличенко и Пятова.

Игорь Харатин — 3,0. Хоть какую-то оценку действиям Харатина можно было поставить лишь за сам факт дебюта. В экстренном порядке заменить на должном уровне железно основного Степаненко в игре, когда напротив будет соперник уровня Тиаго? В смелых мечтах фанатов нашей сборной это возможно, а в реальной жизни игра пошла по более предсказуемому сценарию. Когда Фати забивал третий мяч Испании, он лишь малым поворотом корпуса выкинул Харатина из эпизода — хороший момент для понимания общей картины.

Андрей Ярмоленко — 3,0. Великолепен был Андрей в матче против Швейцарии, но в отчетный вечер испанцы сумели и его лишить мяча. В атаке сборной Украины происходила чехарда с выбором позиций, однако Ярмоленко редко покидал свой фланг, на фоне остальных партнеров. Попал под каток Регилона и Фати, не иначе.

Марлос — 3,0. Эти тактические ухищрения тренерского штаба Шевченко с использованием "ложной девятки" могли бы сработать, будь у сборной Украины мяч в ногах хотя бы в равном объеме с соперниками. На практике, мы получили находящегося в неудобной для себя позиции Марлоса, а также номинального центрфорварда Яремчука на фланге атаки. И оба были без мяча практически всю игру.

Роман Яремчук — 3,0. Единственный игрок со 100% пасом на поле в этот вечер. Удивляет? Нет. Всего 8 передач сделал Роман в ноги своих партнеров по вышеназванной причине. Нет достаточной скорости, чтобы выводить команду в контратаку, а тут еще приходилось устраивать карусели со сменой позиций в наступательной тройке, когда Марлос безуспешно пытался хоть что-то нарисовать. Опция с Яремчуком на фланге может (и должна) работать, но явно не в матчах с такими соперниками.

Виктор Цыганков — 3,0. Среди всех вышедших на замену украинских футболистов, у Виктора было больше всего времени чтобы хоть как-то запомниться. Прострел Михайличенко мог помочь ему записать свою фамилию в итоговый протокол, но больше в объективы телекамер за 35 игровых минут Цыганков не попадал.

Сергей Сидорчук — 3,0. Выход футболиста киевского Динамо на замену лишь подтвердил мысль, что любой игрок на замену Степаненко в этот вечер был обречен на провал.

Виктор Коваленко вышел на поле под конец матча и нанес в итоге серьезное повреждение Регилону, крики которого слышны были даже за пределами стадиона.

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