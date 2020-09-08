Лига наций

Защитник поделился эмоциями после матча.

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о прошедшем поединке Лиги наций против Нидерландов (1:0).

"Мы хорошо подготовились к этой игре. Команда играет на высоком уровне последние два года. После стольких месяцев изоляции и странного лета было нелегко вернуться на правильный путь. Мы выиграли у отличной команды и, наверное, заслужили забить еще несколько голов".

"Когда к концу мы устали, мы хорошо защищались, потому что это тоже часть игры, и иногда приходится закатывать рукава и делать подобную работу", — сказал капитан RAI Sport.

Ранее сообщалось, что травму в поединке против Нидерландов заработал полузащитник итальянцев Николо Дзаньоло.