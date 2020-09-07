Италия

Завтра врачи оценят состояние здоровья полузащитника Ромы.

Хавбек сборной Италии Николо Дзаньоло был заменен на 42-й минуте игры против Нидерландов. Он столкнулся в центре поля с Донни ван де Бееком и после этого был из предосторожности заменен на Мойзе Кина.

Есть вероятность, что Николо снова повредил колено. Завтра ему предстоит пройти медосбледование, чтобы установить серьезность повреждения.

Николо пропустил около полугода из-за полученного в январе 2020 повреждения колена.

Итальянцы одержали победу 1:0 благодаря голу Николо Бареллы в добавленное к первому тайму время.