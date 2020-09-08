Лига наций

Наставник подвел итог поединку.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Нидерландов Дуайт Лодевегес высказал свое мнение о поединке Лиги наций против Италии.

"Мы проиграли очень хорошей команде, которая в основном хочет добиться того же, чего и мы, но в этот раз они выступили это намного лучше".

"В первом тайме мы мало помогали друг другу. Недостаточно просто бегать очень быстро и очень много работать. Когда мы выбороли владение мячом, мы не были свежими. Пространства были слишком большими".

"Проигрывать сильному сопернику — не весело, но это хороший шанс извлечь из этого урок. Мы все еще можем сделать еще несколько шагов вперед", — сказал Лодевегес uefa.com.

Ранее свое мнение о прошедшем встрече высказал капитан Италии Джорджо Кьеллини.