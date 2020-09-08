Лига наций

Менеджер рассказал о матче против Нидерландов.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свой комментарий после матча Лиги наций против Нидерландов (1:0).

"Я доволен менталитетом, доволен поединком в Амстердаме и ребята были великолепными в этот вечер".

"У нас сегодня была классическая 4-3-3, и все идет хорошо, поэтому мы хотим продолжать в том же духе. Вы не можете выиграть 11 игр подряд без сильного мышления и хорошей, твердой тактики. Команды, которые мы обыграли в квалификации Евро-2020, не были на уровне Голландии или Германии, но побеждать в матчах пока непросто", — сказал Манчини Rai.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал наставник сборной Нидерландов Дуайт Лодевегес.