Лига наций

Ошибка казахстанского защитника позволила беларусам вырвать победу.

В матче второго тура Лиги наций Беларусь одержала выездную победу над Казахстаном со счетом 2:1.

На 86-й минуте при счете 1:1 сборная Казахстана получила право на вбрасывание аута на своей половине поля. Защитник Гафуржан Суюмбаев решил сыграть на своего голкипера, однако вместо этого скинул мяч форварду беларусов Виталию Лисаковичу, который оказался один перед воротами, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.



Благодаря этому голу Беларусь одержала первую победу в рамках Лиги наций, и теперь все четыре команды в группе 4 лиги С имеют по три очка.