Лига наций

Накануне в Киеве в PMHUB Украинская ассоциация футбола и официальный партнер национальной сборной Украины Parimatch провели второе заседание Эксперт-клуба Parimatch этого года.

Популярные футбольные эксперты и функционеры подняли одну из самых актуальных сейчас тем — старт сборной Украины в розыгрыше Лиги наций.

Участие в заседании приняли легендарный игрок, первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк, футболист национальной команды Николай Матвиенко и пресс-атташе главного тренера сборной Николай Васильков. Модерировал мероприятие пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский.

Присутствующие имели возможность посмотреть и освежить в памяти наиболее выдающиеся моменты поединков сборной Украины против Швейцарии (2:1) и Испании (0:4) в Лиге наций. После этого эксперты высказали свои мнения по этим матчам и поделились ожиданиями от следующих встреч нашей команды.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра отметил: «Тема очередного заседания эксперт-клуба, как всегда, является актуальной. Мы наконец дождались матчей сборной Украины, которая не играла почти 10 месяцев. К сожалению, после победы над Швейцарией было поражение от испанцев. И, тем не менее, это ценный опыт для национальной команды. Уверен, он сделает ее только сильнее, и октябрьские поединки завершатся с положительным результатом».

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, анализируя игру украинский против Испании, в частности, отметил: «По моему мнению, на результат сильно повлияло отсутствие в составе нашей команды Тараса Степаненко. Очень много проблем возникало именно в зоне его ответственности. Кроме того, гол в наши ворота уже на второй минуте несколько сломал игру сборной Украины. А испанцам, наоборот, это придало уверенности. Но нет такой команды, которая не проигрывала бы. Вообще я считаю, что без поражений нет и побед. Поэтому важно сделать правильные выводы и двигаться дальше ».

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко добавил: «Конечно, очень неприятно проигрывать вообще — а тем более с таким счетом. Очень хочется, чтобы такие моменты оставались позади и не влияли на нашу игру в дальнейшем. Важно, чтобы мы быстрее абстрагировались от этого поражения и продолжали придерживаться своей линии. Относительно матча с испанцами в Киеве, то я уверен, что Андрей Николаевич Шевченко со своим тренерским штабом уже составляет на него планы и будет пытаться донести их до нас. Наша же дело — понять его задачи и сделать все, чтобы воплотить их в жизнь ».

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк не согласился с избыточным критикой в ​​адрес вратаря национальной команды Андрея Пятова и полузащитника Евгения Коноплянки, отметив, что эти игроки еще пригодятся сине-желтым. Кроме того, он отметил, что его тренерский штаб работает в тесном контакте с Андреем Шевченко: «У нас существует полное согласие, и мы стараемся в нашей юношеской команде играть по тем же схемам и принципам, что исповедует главная команда. Хочу заверить, что у нас полное взаимопонимание с тренерским штабом первой сборной. И я уверен, что такая же ситуация и в лагере других юношеских и молодежной команды нашей страны ».