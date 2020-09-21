Лига наций

Стал известен состав "желто-синих" на поединки, запланированные на октябрь.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые получат вызов в национальную команду на ближайший сбор перед товарищеским матчем против Франции и поединками Лиги наций против Германии и Испании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в данный список попали 28 игроков, в числе которых оказался и центральный защитник Евгений Чеберко, который прошлым летом перебрался из луганской Зари в австрийский ЛАСК. Для 22-летнего украинца этот вызов в сборную станет дебютным.

Кроме того, место в национальной команде нашлось полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко, который хорошо проявился себя в последних матчах на клубном уровне.

Вашему вниманию полный список футболистов, попавших в состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Георгий Бущан (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все — Шахтер), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ( Гент, Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо).

Резерв: Роман Безус (Гент, Бельгия).

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций. Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.