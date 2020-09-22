Лига наций

Украинский защитник впервые вызван в национальную команду страны.

Защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины на товарищеский матч против Франции, а также два поединка Лиги наций с Германией и Испанией.

"Конечно, я очень рад. Если честно, не ожидал, ведь сыграл всего одну игру за ЛАСК. Все мои мысли были о том, чтобы закрепиться в клубе и доказать, что могу играть в основном составе".

"Я пришел после тренировки и увидел много сообщений с поздравлениями. Так и узнал, а потом увидел все в интернете".

"Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть в одном из октябрьских матчей".

"Думаю, поездка в сборную – это уже огромный опыт для меня. Увижу, какой там уровень, к чему мне нужно стремиться", — заявил Чеберко в программе Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.

Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.