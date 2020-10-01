Лига наций

Гарет Саутгейт назвал 30 футболистов на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании.

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт огласил заявку на октябрьские поединки Лиги наций против Дании и Бельгии, а также товарищеский матч с Уэльсом — сообщает официальный сайт Английской футбольной ассоциации.

В список вошли 30 игроков, из них 3 потенциальных дебютанта, которые впервые получили вызов в национальную команду: нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин, защитник Арсенала Букайо Сака и полузащитник Лестера Харви Барнс.

Вновь в сборной защитники Бен Челвелл, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон, не участвовавшие в сентябрьских матчах Лиги наций.

Все три поединка пройдут в Лондоне на Уэмбли: с Уэльсом — 8 октября, с Бельгией — 11 октября и с Данией — 14 октября.