Шевченко вызвал Безуса в сборную Украины

Лига наций

Хавбек сможет помочь команде в грядущих матчах.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что полузащитник Гента Роман Безус был вызван в стан национальной сборной.

Сообщается, что футболист находится в резервном списке, но главный тренер команды Андрей Шевченко был вынужден дозызвать игрока в связи с тяжелой кадровой ситуацией.

Напомним, из-за травм и случаев заболевания коронавирусом, Украине в игре против Франции не поможет 12 футболистов.