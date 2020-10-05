Шевченко вызвал Безуса в сборную Украины

Хавбек сможет помочь команде в грядущих матчах.
Роман Безус, фото УАФ
05 октября 2020, 15:44
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что полузащитник Гента Роман Безус был вызван в стан национальной сборной.
Сообщается, что футболист находится в резервном списке, но главный тренер команды Андрей Шевченко был вынужден дозызвать игрока в связи с тяжелой кадровой ситуацией.
Напомним, из-за травм и случаев заболевания коронавирусом, Украине в игре против Франции не поможет 12 футболистов.
Игра Франция – Украина начнется в 22:10 7-го октября на Стад де Франс в Сен-Дени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.