Украина

Травмы и коронавирус серьезно осложнили жизнь тренерскому штабу сборной Украины.

Сборная Украины отправилась во Францию на товарищеский поединок с чемпионами мира. Однако играть придется в серьезно ослабленном составе: Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на 12 футболистов.

В связи с тем, что у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус, все игроки Шахтера отправились на самоизоляцию. Из-за этого против французов не сыграют не только они, но и Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

Сергей Кривцов, Сергей Болбат и Евгений Коноплянка не смогли бы помочь сборной из-за травм. По этой же причине отсутствуют динамовцы Владислав Супряга и Виталий Буяльский, а также Александр Зинченко из Манчестер Сити.

Также не полетели в Париж сотрудники Шахтера, которые также работают и со сборной Украины – тренер по физподготовке Иван Баштовой и массажист Вадим Данин. У них тоже обнаружили Covid-19. Вместе с футболистами "горняков" остался на самоизоляции и главный врач сборной Украины Артур Глущенко.

Игра Франция – Украина начнется в 22:10 7-го октября на Стад де Франс в Сен-Дени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.