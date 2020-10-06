Лига наций

Максим Бецко высказался о выявленных случаях заражения коронавирусом в стане "желто-синих".

Накануне товарищеского матча с Францией голкиперы сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус. Также положительный результат был обнаружен у шеф-повара национальной команды Любомира Тошича.

Врач национальной сборной Украины Максим Бецко прокомментировал сложившуюся ситуацию и заявил, что команда продолжает готовиться к предстоящему поединку.

"Имеем некоторые усложнения, позитивный тест сдали Андрей Лунин, Юрий Панькив и Лбомир Тошич. По правилам французской федерации футбола и законами Франции, они идут на изоляцию и мы будем думать, как доставить их домой".

"Все остальные игроки готовятся к матчу, будут тренироваться. Никаких усложнений в этом смысле пока нет, команда продолжает готовиться к поединку в штатном режиме. Французская команда будет проводить тесты сегодня, результаты должны быть готовы уже вечером. Кто знает, чего ожидать там", — заявил Максим Бецко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, матч сборной Украины против Франции должен пройти седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.