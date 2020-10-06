Украина

Национальная команда потеряла еще двух игроков перед товарищеской встречей.

Накануне товарищеского матча с Францией голкиперы сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт УАФ.

Также положительный результат был обнаружен у шеф-повара национальной команды Любомира Тошича.

Результаты остальных игроков и членов персонала оказались негативными. Команда готовится к вечерней тренировке, которая должна состоятся на Стад де Франс в 20:00 по киевскому времени.

Таким образом, единственным голкипером сборной, который находится в строю, остался Георгий Бущан. Ранее в национальную команду из-за коронавируса не смог прибыть Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

Положительные результаты тестов у двух игроков ставят под угрозу проведение самой игры с Францией.

Матч Франция – Украина запланирован на 7 октября и должен начаться в 22:10 по киевскому времени.