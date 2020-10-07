Украинец высказался о дебютном вызове в национальную команду.
Евгений Чеберко, УАФ
07 октября 2020, 08:05
Защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины на товарищеский матч против Франции, а также два поединка Лиги наций с Германией и Испанией.
"Когда ты едешь в сборную, то хочется сыграть и проявить себя как можно лучше. Надеюсь сыграть хотя бы в одной игре. Все соперники сильны. В одном из этих поучаствовать — это было бы супер", — заявил Чеберко в комментарии телеканалам Футбол.
Напомним, сборная Украины проведет товарищеский матч с Францией, который пройдет седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.