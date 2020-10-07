Лига наций

Андрис Трейманис станет главным судьей предстоящего поединка "желто-синих".

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Франции в рамках подготовки к матчам Лиги наций против Германии и Испании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, предстоящую встречу рассудить бригада арбитров из Литвы. Главным рефери поединка станет Андрис Трейманис, а помогать ему будут Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс. Четвертым судьей назначен Александрс Голубевс.

Напомним, матч сборной Украины против Франции пройдет седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.