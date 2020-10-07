Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между национальными командами.

Сборная Украины в рамках поединка Лиги наций в родных стенах постарается дать бой команде Германии.

Последний раз "сине-желтые" играли против немецкой сборной в 2016-м году. Тогда, в матче чемпионата Европы, команда Лева одолела нашу команду со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Украина — Германия, который состоится в субботу, 10 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и начнется в 21:45 по киевскому времени.