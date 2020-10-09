Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию пресс-конференции с участием главного тренера сборной Украины.

Сборная Украины проведет очередной поединок в рамках элитного дивизиона Лиги наций, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Германии.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прямую трансляцию которой вы можете посмотреть сегодня, 9 октября, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Украина — Германия состоится в субботу, 10 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи. Букмекеры считают подопечных Йоахима Лева безоговорочным фаворитом в предстоящем поединке.