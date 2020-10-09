Лига наций

Главный тренер не решился выпускать опытного голкипера.

Сборная Украины в товарищеском поединке против сборной Франции во вратарской линии могла рассчитывать лишь на Георгия Бущана из действующих футболистов. В заявку пришлось включить Александра Шовковского.

Андрей Шевченко объяснил, почему не выпустил опытного голкипера на несколько минут ради исторического события.

"Заявить Шовковского меня заставило то, что у нас не было возможности дозаявить ни одного игрока. Из-за тестов, которые были, мы не могли, и с моральной точки зрения я не мог привезти другого игрока в сборную в такой ситуации.

Мы узнали, что можем заявить Шовковского. Если бы была необходимость, хоть и у этого небольшая доля вероятности, то лучше бы он вышел, чем стал кто-то из игроков. Только это заставило меня внести его в заявку. Извините, для меня статистика не играет большой роли. Та статистика, о которой вы говорите", — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.