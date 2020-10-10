Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A4, в котором сыграют Украина и Германия.

О неудачном товарищеском поединке против Франции (1:7) коллективу Андрея Шевченко пришлось быстро забыть. Уже в скором времени сборная Украины пройдет домашнее испытание в ответственной игре против национальной команды Германии — третьей команды нашего квартета (с двумя набранными очками) на данный момент.

Тренерский штаб сборной Украины выпустил на предстоящую игру несколько футболистов, которые не принимали участия в игре против Франции. Речь идет об Александре Караваеве, Сергее Сидорчуке и Викторе Коваленко. В то же время, Виктор Цыганков, Роман Яремчук и Эдуард Соболь, которые вышли на поле во втором тайме матча в Сен-Дени, сыграют в игре против Германии с первых минут.

У соперников стоит выделить выход четырех номинальных защитников в стартовом составе, однако Йоахим Лев сохранит в силе схему 3-4-2-1, за счет использования Клостерманна на правом фланге полузащиты.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук, Коваленко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.



Германия: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер — Клостерманн, Киммих, Кроос, Халстенберг — Дракслер, Горецка — Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хофманн, Госенс, Хаверц, Джан.



Матч Украина — Германия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.