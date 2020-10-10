Лига наций

Украинец отбудет дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Руслан Малиновский в матче с Испанией, Getty Images

Руслан Малиновский в матче с Испанией, Getty Images

Сборная Украины принимает на НСК Олимпийский национальную команду Германии. По итогам первого тайма подопечные Андрея Шевченко минимально проигрывают в счете из-за гола Гинтера.

Однако это не единственная плохая новость для "желто-синих". На 41-й минуте встречи полузащитник Руслан Малиновский заработал предупреждение за грубую игру.

Из-за перебора желтых карточек украинский хавбек не поможет сборной в следующем поединке элитного дивизиона Лиги наций против Испании, который состоится 13 октября в Киеве.

Напомним, что следить за событиями матча Украина — Германия вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.