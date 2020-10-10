Лига наций

Немец отличился взятием ворот в поединке с Украиной.

Сборная Украины принимает на НСК Олимпийский национальную команду Германии в рамках элитного дивизиона Лиги наций.

Автором одного из голов в ворота подопечных Андрея Шевченко стал полузащитник Леон Горецка, который успешно воспользовался ошибкой голкипера "желто-синих" Георгия Бущана и отправил мяч в сетку ворот ударом головой.

Отметим, что немецкий хавбек забил во всех четырех последних матчах сборной Германии, в которых он принимал участие. Помимо взятия ворот в поединке с Украиной, Горецка отличился против Северной Ирландии и двух встречах с Эстонией.