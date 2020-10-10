Лига наций

Сборная Германии обыгрывает команду Андрея Шевченко в Киеве.

Сборная Украины принимает на НСК Олимпийский национальную команду Германии. По итогам первого тайма подопечные Андрея Шевченко минимально проигрывали в счете, но после перерыва отставание "желто-синих" увеличилось.

На 49-й минуте встречи голкипер сборной Украины Георгий Бущан не сумел зафиксировать в руках мяч, который в конечном итоге отскочил на голову Леону Горецке — 0:2.

Напомним, что следить за событиями матча Украина — Германия вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.