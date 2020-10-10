Лига наций 10 октября 2020, 23:34 Гол Малиновского в ворота Германии Украине удалось отыграть один мяч в матче с немцами. Руслан Малиновский, Getty Images 10 октября 2020, 23:34 Роман Яремчук сумел пробросить мяч мимо Никласа Зюле и защитник немецкой сборной сбил нашего нападающего в штрафной. Исполнять пенальти взялся Руслан Малиновский, который реализовал приговор арбитра, отквитав один гол. Следить за ходом игры и обсуждать события матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua. Люди Руслан Малиновский Команды Германия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте