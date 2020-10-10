Лига наций

Украине удалось отыграть один мяч в матче с немцами.

Роман Яремчук сумел пробросить мяч мимо Никласа Зюле и защитник немецкой сборной сбил нашего нападающего в штрафной. Исполнять пенальти взялся Руслан Малиновский, который реализовал приговор арбитра, отквитав один гол.

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