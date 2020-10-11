Лига наций

Немецкий защитник высказался о победе над сборной Украины в рамках Лиги наций.

Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2.

Защитник немецкой команды Маттиас Гинтер, ставший автором одного из голов в ворота подопечных Андрея Шевченко, поделился эмоциями от победы.

"Матч получился так себе. Понимаем, что сыграли не лучшим образом, но главным было победить. Мы были далеки от своего максимума. Что касается моего гола, то тут 90 процентов заслуги принадлежит Тони Рюдигеру".

"Мы знали, что украинцы предпочтут играть на контратаках. А мы допускали много ошибок — в исполнении сборной Германии это большая редкость", — приводит слова Гинтера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Германия вы можете на Football.ua.